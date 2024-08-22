Льгов, Курская область, 22 августа, 2024, 19:25 — ИА Регнум. Вооружённые силы Украины (ВСУ) обстреляли Льгов Курской области кассетными боеприпасами. Об этом 22 августа сообщил мэр города Алексей Клемешов.

Иван Шилов ИА Регнум

«В районе плодосовхоза зафиксированы прилёты снарядов с кассетными боеприпасами», — написал он в Telegram-канале.

Клемешов добавил, что информация о пострадавших и повреждениях уточняется.

Как передавало ИА Регнум, 15 августа четыре жителя Льгова пострадали при падении обломков сбитой украинской ракеты. Пострадавших госпитализировали в местную Центральную районную больницу.

Украинские боевики регулярно применяют кассетные снаряды для атак по мирным жителям. Так, 17 августа они нанесли повторный удар по району торгового центра «Галактика» в Донецке, пострадали два человека. Под обстрел попал рынок и жилой дом. Мэр Донецка Алексей Кулемзин отметил, что ВСУ использовали для обстрела Петровского района кассетные боеприпасы.

Ранее ВСУ обстреляли ТЦ «Галактика» днём 16 августа. Ранения получили не менее 11 человек, в том числе один подросток.