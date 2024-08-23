Хельсинки, 24 августа, 2024, 00:54 — ИА Регнум. Общество русскоязычных жителей Финляндии Aleksanterinliitto («Александровское общество») направило запрос в финское министерство внутренних дел с требованием назвать условия открытия границы республики с Россией. Об этом сообщили представители указанной организации.

Иван Шилов ИА Регнум Граница с Финляндией

Текст обращения опубликован на сайте общества. Авторы письма призвали МВД не только предоставить список таких критериев, но и раскрыть источник данных, по которым эти условия будут определяться.

Кроме того, представители Aleksanterinliitto попросили передать им план подготовки государственных структур Финляндии к применению закона о выдворении на практике.

Как сообщало ИА Регнум, в декабре 2023 года финские власти закрыли все пропускные пункты на границе с Россией. Они объяснили своё решение тем, что через РФ в Финляндию якобы проникают беженцы из стран Африки и Ближнего Востока.

В мае финское правительство допустило, что границу с Россией могут открыть, если парламент республики примет закон о выдворении мигрантов, которые приезжают, чтобы попросить убежища. В июле министр внутренних дел Финляндии Мари Рантанен заявила, что вопрос об открытии КПП на границе с РФ пока не актуален. Она утверждала, что к обсуждению проблемы вернутся, когда финская погранслужба решит, что ситуация на границе двух стран стабилизировалась.

7 августа глава МИД Финляндии Элина Валтонен не исключила, что уже осенью 2024 года власти республики могут вернуться к обсуждению вопроса об открытии пропускных пунктов на границе с Россией.