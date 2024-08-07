Хельсинки, 7 августа, 2024, 22:02 — ИА Регнум. Власти Финляндии могут вернуться к обсуждению вопроса об открытии пропускных пунктов на границе с Россией осенью 2024 года, заявила глава МИД республики Элина Валтонен 7 августа общественному вещателю Yle.

KIMMO BRANDT/EPA/TASS

«Пока граница останется закрытой», — подчеркнула она.

Валтонен не сообщила других подробностей по этому вопросу.

Как сообщало ИА Регнум, власти Финляндии закрыли все пропускные пункты на границе с Россией в декабре 2023 года. Такое решение объяснили стремлением не позволить беженцам из стран Африки и Ближнего Востока въезжать в страну через РФ.

Премьер-министр Финляндии Петтери Орпо в мае допустил открытие границы с Россией, если парламент республики примет закон о выдворении мигрантов, которые приезжают, чтобы попросить убежища. Он заявил, что в этом случае сначала можно открыть один КПП и посмотреть, как он будет работать.

Министр внутренних дел Финляндии Мари Рантанен в июле назвала неактуальным вопрос об открытии КПП на границе с Россией. По её словам, власти начнут рассматривать этот вопрос только после того, как погранслужба решит, что ситуация на границе стабилизировалась.