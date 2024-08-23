Варшава, 23 августа, 2024, 21:00 — ИА Регнум. Румынские военные в ходе учений на полигоне Ожиш на северо-востоке Польши допустили вылет снарядов за пределы стрельбища, в результате получили повреждения жилые дома, школа, детская площадка и магазин в городе Бяла-Писка. Об этом 23 августа сообщило агентство PAP.

PanSG/iała Piska

«Мы потребуем от военных объяснений, почему так получилось, что снаряды залетели в город и попали в гражданские объекты», — заявил журналистам мэр города Франчишек Романкевич.

Он рассказал, что речь идёт не менее чем о шести-семи снарядах. По счастливой случайности, никто не пострадал. Один из снарядов пробил окно квартиры, в которой спал мужчина, и влетел в стену. Жильцу оказали помощь в связи с полученным испугом.

Романкевич сообщил, что армия пообещала возместить материальный ущерб. Военная полиция начала расследование инцидента. Официальных комментариев от румынских вооружённых сил пока не было.

Как передавало ИА Регнум, в марте в Польше в ходе военных учений погибли два человека. Они получили травмы от взрыва тротила на территории полигона спецназа.

Тогда же гусеничная машина переехала двоих военнослужащих во время учений НАТО в Польше. Один из них погиб, второй получил тяжёлые травмы, его госпитализировали.