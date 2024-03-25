Варшава, 25 марта, 2024, 17:08 — ИА Регнум. Два человека погибли в Польше во время военных учений. Об этом 25 марта сообщило издание Wiadomosci.

Capt. H Howey/Global Look Press

Отмечается, что это произошло на военном полигоне в Силезии. От травм, полученных при взрыве тротила, погибли два человека.

По неофициальным данным, взрыв произошёл на базе спецназа, который проводил учения на территории полигона.

Как сообщало ИА Регнум, в начале марта гусеничная машина переехала двоих солдат во время учений Североатлантического альянса в Польше. Инцидент произошёл в центре подготовки сухопутных войск в Дравске-Поморском. Один военнослужащий погиб, второго вертолётом доставили в больницу, его состояние оценили как очень тяжёлое.

Польша принимает на своей территории учения Steadfast Defender — 2024, которые начались 31 января и продлятся до мая 2024 года. В них задействовали порядка 90 тысяч военнослужащих.

Замглавы МИД России Александр Грушко 21 января заявил, что проводимые НАТО учения увеличивают риски военных инцидентов. Дипломат подчеркнул, что провокационными демонстрациями силы Россию не запугать. У Москвы есть все ресурсы для обеспечения безопасности и обороноспособности страны, добавил Грушко.