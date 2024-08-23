Москва, 23 августа, 2024, 20:06 — ИА Регнум. Министерство обороны России показало видео уничтожения украинской пехоты, пытавшейся на лодке высадиться в дельте Днепра. Соответствующие кадры опубликовали 23 августа в Telegram-канале российского оборонного ведомства.

Кадр из видео

«В результате совместной боевой работы разведчиков и артиллеристов было уничтожено до отделения военнослужащих ВСУ», — сообщило Минобороны.

Украинская армия понесла потери при попытке сойти на берег.

На видеозаписи можно сначала увидеть моторную лодку с украинскими военными, а затем российских артиллеристов расчёта 122-миллиметровой гаубицы Д-30, которые ведут огонь по противнику.

Как сообщило российское оборонное ведомство, разведывательные подразделения ВДВ обнаружили двигающуюся в направлении одного из островов моторную лодку ВСУ с шестью военными. Российские операторы беспилотников сопроводили лодку противника до берега одного из островов и передали координаты цели на пункт управления артиллерией.

Как сообщало ИА Регнум, губернатор Херсонской области Владимир Сальдо 23 августа сообщил, что российские десантники сорвали попытку пехоты ВСУ высадиться на один из островов в дельте Днепра.

По данным Минобороны, в период с 17 по 23 августа украинская армия потеряла до 16 155 военных в зоне проведения специальной военной операции. В зоне ответственности подразделений группировки войск «Днепр» ВСУ за неделю потеряли до 480 военных.