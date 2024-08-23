Вашингтон, 23 августа, 2024, 19:37 — ИА Регнум. В администрации США признали, что обсуждают с киевским режимом возможность увеличить дальность ударов, наносимых по территории России американским оружием. Об этом 23 августа сообщил на брифинге координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.

Matt H. Wade

Журналисты поинтересовались, решился ли Вашингтон расширить зону применения вооружения США в России из-за нападения Вооружённых сил Украины (ВСУ) на Курскую область.

«Как вы знаете, президент [США Джо Байден] разрешил им (киевскому режиму — Прим. Ред) применять американские боеприпасы через эту границу, чтобы отвечать на надвигающиеся угрозы. Мы все ещё ведем переговоры [по этой теме] с ними», — заявил Кирби.

Он отметил, что политика Вашингтона по вопросу применения оружия на российской территории пока остаётся неизменной. По словам Кирби, также США не могут подтвердить информацию о применении украинскими боевиками РСЗО HIMARS в Курской области.

Как сообщало ИА Регнум, 22 августа заместитель пресс-секретаря Пентагона Сабрина Сингх заявила, что атаки ВСУ на Курскую область с использованием американского оружия не противоречат политике США. Речь идёт о контрударах, наносящихся якобы для «защиты», указала она.

Днём ранее глава комитета по разведке американского сената Марк Уорнер призвал позволить Украине использовать американское оружие для нанесения ударов вглубь российской территории. При этом он уточнил, что Киеву следует соблюдать осторожность и не наносить удары по ядерным объектам или ключевым компонентам национальной российской обороны. Сенатор пояснил, что подобные действия могут спровоцировать Москву на нанесение серьезного ответного удара.

Официальный представитель МИД Мария Захарова в мае отметила, что Россия не оставит без ответа посягательства на свою территорию. Западные страны, предоставив дальнобойные ракеты и тяжёлые вооружения и дав добро на их применение против России, способствовали эскалации конфликта, добавила Захарова.