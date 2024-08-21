Вашингтон, 21 августа, 2024, 05:12 — ИА Регнум. Разрешение Украине использовать американское оружие для нанесения ударов по России сверх лимита, установленного Белым домом, следует выдать президенту США Джозефу Байдену. Об этом 20 августа заявил глава комитета по разведке американского сената Марк Уорнер в кулуарах съезда Демократической партии, кадры транслировали СМИ.

Иван Шилов ИА Регнум

«Администрация должна снять некоторые оковы, чтобы украинцы, с точки зрения нанесения ударов по некоторым аэродромам и местам запуска ракет, могли выйти за пределы 80-километрового лимита, который у нас есть прямо сейчас», — пояснил сенатор.

При этом Уорнер уточнил, что Киеву следует соблюдать осторожность и не наносить удары по ядерным объектам или ключевым компонентам национальной российской обороны. Сенатор пояснил, что подобные действия могут спровоцировать Москву на нанесение серьезного ответного удара.

Ранее ИА Регнум сообщало, что, как объявил 15 августа координатор Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби, США в ближайшие недели отправят Украине новый пакет военной помощи. Он не уточнил, войдут ли в список вооружений крылатые ракеты, но признал, что американская администрация находится в контакте с киевскими властями для обеспечения ВСУ необходимыми средствами.

17 августа кандидат в президенты США от Партии зелёных Джилл Стайн заявила о необходимости для Вашингтона немедленно сесть за стол переговоров с представителями России, Украины и других стран, которые заинтересованы в завершении боевых действий.

Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев 17 мая заявил, что Запад, поставляя киевскому режиму всё более дальнобойные ракеты, может вынудить Россию установить санитарную зону на Украине такого размера, что она дойдёт до Польши или дальше. Он подчеркнул, что это будет уже очень опасной ситуацией, так как понятие «нестратегическое ядерное оружие» является довольно растяжимым.