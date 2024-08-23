Вологда, 23 августа, 2024, 18:57 — ИА Регнум. Четвёртый сотрудник Федеральной службы исполнения наказаний, находившийся в заложниках в волгоградской колонии, скончался в больнице, сообщило 23 августа ведомство.

Дарья Драй ИА REGNUM

«К сожалению, сотрудник, который находился в заложниках и был госпитализирован, скончался», — говорится в сообщении.

Таким образом, число погибших возросло до четырёх.

Ранее, 23 августа, в ИК-19 под Волгоградом четверо преступников захватили в заложники восемь сотрудников колонии и четверых осужденных. Нападавшие потребовали $2 млн и вертолёт. О ситуации доложили президенту Владимиру Путину.

Спецназ Росгвардии ликвидировал заключённых, захвативших заложников в ИК-19. Начальника колонии Андрея Девятова, пострадавшего от рук заключённых, на вертолёте отправили в больницу Волгограда.

По факту захвата заложников Следственный комитет возбудил уголовное дело по ч. 4 ст. 206 УК РФ («Захват заложников».) и ч. 3 ст. 321 УК РФ («Дезорганизация деятельности учреждений, обеспечивающих изоляцию от общества»).