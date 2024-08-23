Москва, 23 августа, 2024, 18:06 — ИА Регнум. В Москве подтвердить наличие гражданства Российской Федерации после рождения у ребёнка до 14 лет теперь можно в центрах госуслуг «Мои документы». Соответствующее постановление подписал мэр российской столицы Сергей Собянин. Об этом 23 августа сообщили на сайте mos.ru.

Petrov Sergey/Global Look Press

Услуга будет доступна без предварительной записи и уплаты государственной пошлины. За документами можно обратиться в центры госуслуг независимо от места жительства или места пребывания на территории Москвы.

Раньше эту услугу предоставляли только в территориальных подразделениях по вопросам миграции столичного главка МВД. До недавнего времени гражданство РФ у ребёнка, приобретённое по рождению, подтверждалось свидетельством о рождении, где указывали наличие российских гражданств обоих родителей. Однако после изменений в законодательстве в ноябре 2023 года теперь требуется подтверждение в виде штампа в свидетельстве о рождении.

Отметка о наличии российского гражданства для ребёнка необходима при пересечении границы РФ с рядом стран, в частности, Белоруссии, Абхазии, Киргизии. Также она может потребоваться для получения ряда пособий и выплат, а в некоторых случаях при записи ребёнка в детсад, школу и кружки.

Как сообщал ИА Регнум, 12 августа Собянин сообщил, что мобильное приложение «Мой id» помогает москвичам иметь в свободном доступе сведения о своих документах. По его словам, за один год работы количество сервисов и документов платформы увеличилось в 1,5 раза. На сегодня в приложении доступны данные, которые пользователь предоставляет в личном кабинете на портале mos.ru или при получении госуслуг.

Недавно в приложении появилось цифровое удостоверение многодетной семьи, а также добавилась опция для владельцев домашних животных — переход на страницу записи в государственную ветклинику.