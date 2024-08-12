Москва, 12 августа, 2024, 16:33 — ИА Регнум. Мобильное приложение «Мой id» помогает москвичам иметь в свободном доступе сведения о своих документах, за один год работы количество сервисов и документов платформы увеличилось в 1,5 раза, сообщил мэр столицы Сергей Собянин в Telegram-канале.

ИЗВЕСТИЯ / Анна Селина

По его словам, в настоящее время в приложении доступны данные, которые пользователь предоставляет в личном кабинете на портале mos.ru или при получении госуслуг.

«Это упрощает заполнение онлайн-форм, анкет и заявлений, а также даёт возможность пользоваться некоторыми городскими услугами. Например, в поликлинике вы можете просто отсканировать QR-код на инфомате и оперативно записаться к врачу», — написал мэр Москвы.

Также он отметил, что недавно в приложении появилось цифровое удостоверение многодетной семьи, а также добавилась опция для владельцев домашних животных — переход на страницу записи в государственную ветклинику.

Как передавало ИА Регнум, в предназначенном для владельцев домашних животных мобильном приложении «Мой id» появились новые возможности — теперь, кроме функции в любой момент найти и отправить сведения о своем питомце, можно записать животное на приём в ветеринарную клинику.

Как передавало ИА Регнум, ранее Сергей Собянин рассказал о цифровизации системы здравоохранения. По его словам, в Московской цифровой библиотеке стали доступны массивы данных о лучевой диагностике, которые помогают в оценке и тестировании работы нейросетей. Новые наборы данных специалисты используют для обучения искусственного интеллекта поиску различных патологий. Всего создано 68 открытых наборов данных.

Мэр напомнил, что цифровизацией институтов, в том числе здравоохранения, в Москве занимаются уже более десяти лет. Умные технологии применяют ежедневно, они помогают облегчить жизнь как врачам, так и пациентам.