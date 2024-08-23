Москва, 23 августа, 2024, 17:43 — ИА Регнум. В первом полугодии 2024 года московские IT-компании увеличили оборот на 44%, он превысил 2 трлн рублей. Об этом 23 августа сообщил мэр российской столицы Сергей Собянин.

ИЗВЕСТИЯ / Эдуард Корниенко

«Обороты увеличили как компании, занимающиеся разработкой ПО и консалтингом в этой сфере, так и проектировщики и разработчики баз данных, хостинг-провайдеры, операторы web-платформ и другие компании», ― уточнил мэр в Telegram-канале.

Собянин считает, что спрос на IT-решения вызвал активное развитие отечественных приложений, а также автоматизация бизнес-процессов.

«Чтобы помочь сектору стабильно работать и своевременно реагировать на запросы рынка, разработаны разные меры поддержки ― от налоговых льгот до упрощенной системы трудоустройства», ― напомнил мэр.

Как сообщало ИА Регнум, Москва стала центром цифровизации в России. Основные направления развития города предусматривают активное внедрение искусственного интеллекта, интернета вещей, блокчейна, нейроинтерфейсов и других передовых технологий, которые будут делать город более комфортным и безопасным.

В 2023 году ИТ-компании в Москве увеличили оборот почти на 20%. Они заработали около 3,5 трлн рублей. Больше 70% из общего числа компаний пришлось на разработчиков программного обеспечения. Оставшаяся часть выручки досталась создателям баз данных, хостинг-провайдеров, операторов web-платформ и других компаний.