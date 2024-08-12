Москва, 12 августа, 2024, 13:55 — ИА Регнум. Москва стала центром цифровизации в России. Основные направления развития города предусматривают активное внедрение искусственного интеллекта, интернета вещей, блокчейна, нейроинтерфейсов и других передовых технологий, которые будут делать город более комфортным и безопасным.

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Так, столичные власти реализуют утвержденную мэром Сергеем Собяниным стратегию развития бизнеса и поддержки инноваций до 2030 года. В ее рамках сформирована линейка инструментов поддержки малого и среднего бизнеса, в том числе льготные кредиты и гарантии, гранты, помощь в подборе площадок, обучение и многое другое.

Кроме того, город активно поддерживает развитие инновационных разработок, стимулирует инвестиции в НИОКР и кооперацию науки и бизнеса. С 2018 года в столице работает Московский инновационный кластер. У него есть собственная цифровая платформа i.moscow, которая служит основой для инновационной экосистемы города и основным каналом поддержки бизнеса со стороны столичного правительства.

Сегодня рынок технологических инвестиций быстро меняется, поэтому важно оперативно предлагать новые инструменты для привлечения инвестиций. В конце апреля этого года Фонд развития венчурного инвестирования запустил две новые программы. Первая направлена на сотрудничество с частными венчурными фондами и корпорациями, обеспечивая соинвестирование проектов до 300 млн рублей. Вторая поддерживает технологические компании, готовящиеся к выходу на биржу, предлагая льготные займы до 100 млн рублей, чтобы ускорить процесс привлечения финансирования.

Москва активно вовлекает граждан в эту инновационную культуру. Так, с 1 августа по 8 сентября на более 30 локациях будет проходить форум-фестиваль «Территория будущего. Москва 2030», в ходе которого столичные департаменты, представители бизнеса, культуры и искусства наглядно покажут, как развивается город сегодня, и расскажут, как изменится столица в будущем.

Сайт форума-фестиваля «Территория будущего. Москва 2030»

Главной локацией форума-фестиваля, где будут говорить об инновациях, станет «Сколково». С 5 августа по 8 сентября здесь проходит масштабный фестиваль о технологиях будущего — с арт-выставкой, мультимедийным шоу, фестивалем электронной музыки под открытым небом и зоной зимнего спорта.

Ключевым событием на этой площадке станет кулинарная «стартап-битва», которая состоится 16 августа: команды из технологических компаний сразятся за титул лучшего кулинара, а зрители станут судьями — попробуют их блюда и вынесут свой вердикт. Также с 5 по 7 сентября в «Сколково» подведут итоги арт-конкурса «Портал. Медиаарт», участникам которого предстоит реализовать свои проекты с помощью современных технологий «виджеинга» и «моушен-графики». Это площадка, на которой известные ученые, визионеры и футурологи встретятся и объединят свои знания, чтобы представить будущее, основанное на технологиях. В первый уикенд сентября в «Сколково» пройдет марафон электронной музыки «Портал 2030–2050» и световое шоу.

Выбор креативных и цифровых развлечений для этой площадки форума-фестиваля ничуть не удивителен. Уже в следующем году в центре «Сколково» откроется первый в России кластер для разработчиков видеоигр и анимации.

«Дальнейшее развитие индустрии будет способствовать росту столичной IT-отрасли, созданию инноваций в графике, звуке, ИИ и виртуальной реальности, а также появлению новых высококвалифицированных рабочих мест. А значит, задача города — поддержать ее», — говорил в своем блоге мэр Москвы Сергей Собянин.

Уже в декабре 2023 года Москва заняла первое место по уровню технологического и пространственного развития среди городов стран БРИКС+ и вошла в топ-5 мировых мегаполисов, обогнав такие города, как Токио, Нью-Йорк, Сидней и Пекин. А международные эксперты признали Москву одним из самых комфортных городов для жизни и развития бизнеса в новой экономике. Индекс технологического и пространственного развития городов (Urban & Innovation Environment Index 2023) был подготовлен исследовательскими центрами стран БРИКС, включая Джиндальский глобальный университет (Индия), Южно-китайский технологический университет и Академию общественных наук Гуанчжоу (Китай). Этот индекс оценивает влияние технологического и пространственного развития на качество жизни в крупнейших городах мира.