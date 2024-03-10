Москва, 10 марта, 2024, 19:55 — ИА Регнум. ИТ-компании в городе увеличили оборот почти на 20 процентов в прошлом году. При этом они заработали около 3,5 триллиона рублей. Об этом написал в Telegram-канале Сергей Собянин.

Иван Шилов ИА Регнум

Больше 70 процентов из общего числа компаний пришлось на разработчиков программного обеспечения. Оставшаяся часть выручки досталась создателям баз данных, хостинг-провайдеров, операторов web-платформ и других компаний, рассказал мэр.

Собянин уточнил, что ИТ-направление сейчас одна из динамично развивающихся отраслей в России. Для разработчиков и заказчиков отечественного программного обеспечения доступен широкий спектр мер поддержки: налоговые льготы, выгодная ставка по ипотеке и льготное кредитование. Сотрудникам ИТ-компаний предоставляют отсрочку от службы в армии.

Мэр также напомнил о моратории на проверки предприятий этой сферы. А для иностранных специалистов здесь предусмотрели упрощённую систему трудоустройства, добавил Собянин.

Одним из основных условий для получения поддержки является аккредитация ИТ-компании в Министерстве цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России, подытожил мэр.

Как передавало ИА Регнум, в России благодаря нацпроекту «Цифровая экономика» выручка ИТ-компаний увеличится в 2,5 раза. В свою очередь вырастет ВВП за счёт технологий искусственного интеллекта. Об этом заявил 17 января заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко на пленарной сессии «ИТ, телеком, интернет: как национальные лидеры развиваются сами и развивают отрасль». Мероприятие состоялось на Международной выставке-форуме «Россия» в рамках дня цифровизации.

Выступая перед представителями отрасли, Чернышенко отметил, что одна из пяти национальных целей развития посвящена именно цифровой трансформации.