Киев, 23 августа, 2024, 17:23 — ИА Регнум. Некоторые жители Димитрова (украинское название — Мирноград) на временно подконтрольной киевскому режиму территории Донецкой Народной Республики прячут своих детей, чтобы избежать принудительной эвакуации. Об этом 23 августа сообщил глава назначенной Киева военной администрации соседнего города Юрий Третьяк, его слова привёл американский телеканал CNN.

Alex Chan Tsz Yuk/Global Look Press

«У нас есть случаи, когда родители прячут своих детей. Сегодня у нас будет встреча с полицией, чтобы обсудить, как мы будем работать с такими людьми», — заявил он.

По словам Третьяка, на встрече также будут обсуждать способы поиска таких родителей, которые предоставляют ложную информацию о том, что дети уже покинули город.

При этом глава назначенной Киевом администрации выступил с утверждением, что неделю назад колебавшиеся жители города постепенно уже массово покидают город, добавив, что армия России продвигается быстрее, чем ожидалось, а потому власти пытаются сделать всё возможное для эвакуации оставшихся людей до конца недели.

Как сообщало ИА Регнум, 20 августа Третьяк заявил, что назначенная Киевом администрация города приняла решение о срочной эвакуации органов власти и предприятий. По его словам, российские военные могут освободить Димитров в ближайшие дни.

Киевский режим 19 августа начал принудительную эвакуацию детей из Красноармейска (украинское название — Покровск). Как уточнил глава подконтрольной киевскому режиму городской военной администрации Сергей Добряк, в населённом пункте находятся порядка 4,8 тыс. детей.

В силовых структурах Донецкой Народной Республике (ДНР) 23 августа рассказали, что артиллерия армии России взяла под огневой контроль ряд тыловых позиций украинских формирований у Карловки на красноармейском направлении. Отмечалось, что это будет способствовать ослаблению обороны ВСУ на этом участке фронта.