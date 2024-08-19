Киев, 19 августа, 2024, 15:02 — ИА Регнум. Киевский режим начал принудительную эвакуацию детей из Красноармейского (украинское название — Покровский) района, подконтрольного Вооружённым силам Украины (ВСУ). Об этом 19 августа заявил глава городской военной администрации Сергей Добряк.

Jens Büttner/ZB/Global Look Press

«Сейчас в общине остаётся ещё 4 788 детей <…>, думаю, что мы дойдем до того на этой неделе, что у нас будет принудительный вывоз детей», — цитирует его слова издание «Украинская правда».

В августе украинские военные пожаловались на ухудшение ситуации на покровском направлении. Так, по словам спикера 110-й отдельной механизированной бригады ВСУ Ивана Секача, украинская армия получает ещё меньше боеприпасов, чем раньше.

В силовых структурах 10 августа сообщили, что подразделения ВС России приблизились к трассе Донецк — Красноармейск, которая является ключевой для снабжения крупных хабов ВСУ на покровском направлении. Город имеет ключевое значение для логистики ВСУ.

Добряк 15 августа заявил, что российская армия подошла почти вплотную к городу, и призвал жителей эвакуироваться.