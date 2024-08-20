Киев, 20 августа, 2024, 11:47 — ИА Регнум. Подконтрольная киевскому режиму военная администрация города Димитрова Донецкой Народной Республики (ДНР) приняла решение о срочной эвакуации органов власти и предприятий. Об этом 20 августа сообщил глава городской администрации Юрий Третьяк, слова которого привёл украинский «24-й канал».

РИА Новости

«Принял решение об эвакуации учреждений и предприятий города, а также о закрытии магазинов и рынков. Очень напряжённая ситуация [на линии боевого соприкосновения], и тенденция идёт к ухудшению», — сказал он.

По мнению Третьяка, у расположенного немного западнее Красноармейска есть на такие действия ещё около двух недель, которых нет у Димитрова, и город в ближайшие дни может быть освобождён армией России.

Как сообщало ИА Регнум, 19 августа Киев начал принудительную эвакуацию детей из Красноармейска (украинское название — Покровск). По словам главы подконтрольной киевскому режиму городской военной администрации Сергея Добряка, в городе находятся почти 4,8 тыс. детей.

Подконтрольные киевскому режиму власти Красноармейска 15 августа призвали горожан эвакуироваться, признав, что ВС России подошли почти вплотную к населённому пункту. Добряк отметил, что ситуация в районе города будет только ухудшаться для украинских формирований.

В силовых структурах ДНР 20 августа рассказали, что оборона украинских боевиков у Новогродовки, расположенной около Красноармейска трещит по швам. Отмечалось, что ранее бойцы ВСУ сбежали с позиций, находившихся на северо-восточной окраине этого населённого пункта.