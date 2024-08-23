Донецк, 23 августа, 2024, 12:14 — ИА Регнум. Российские артиллеристы взяли под огневой контроль ряд тыловых позиций украинских формирований у населённого пункта Карловка в Донецкой Народной Республике (ДНР) на красноармейском направлении. Об этом 23 августа рассказали в силовых структурах региона.

ИЗВЕСТИЯ / Дмитрий Астрахань

«Целый ряд тыловых позиций ВСУ в окрестностях Карловки попали под огневой контроль артиллерии одной из наших бригад», — привело слова представителя силовых структур ДНР ТАСС.

Он отметил, что это позволит российским военным ослабить оборону украинских формирований на данном участке линии боевого соприкосновения.

Как сообщало ИА Регнум, 22 августа британское издание The Economist написало, что украинские боевики считают, что их провал под Красноармейском (украинское название — Покровск) связан с их истощённостью боевыми действиями и нехваткой живой силы. По их словам, всё это усиливается «идиотскими» порядками в ВСУ.

Глава киевского режима Владимир Зеленский 20 августа признал, что украинские войска на покровском и торецком направлениях в ДНР попали в сложную ситуацию. Как заявил главкома ВСУ Александр Сырский, перевес армии России в использовании снарядов достиг на этом участке соотношения 3:1.

В силовых структурах ДНР 19 августа рассказали, что оборона украинских войск у Новогродовки, расположенной вблизи Красноармейска, трещит по швам. Отмечалось, что украинские боевики сбежали с позиций на северо-восточной окраине этого населённого пункта.