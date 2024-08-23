Мадрид, 23 августа, 2024, 16:15 — ИА Регнум. Европейский союз является частью украинского конфликта. Об этом 23 августа заявил верховный представитель сообщества по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель на международной конференции в Испании, которую транслировали на странице политика в соцсети X.

Kirill Chubotin/Global Look Press Жозеп Боррель

По словам Борреля, конфликт на Украине будет определять геополитическое будущее ЕС, а потому сообществу нужно думать о нём и становиться участником этой «игры».

«Мы часть этой игры. Мы не являемся стороной в военных действиях, но мы часть конфликта», — сказал он.

По утверждению главы евродипломатии, то, как завершится украинский конфликт, повлияет на мир и безопасность ЕС.

Как сообщало ИА Регнум, Боррель заявил, что снятие запрета на удары украинских формирований западным оружием по России якобы поспособствует миру. Глава евродипломатии также полностью поддержал действия боевиков ВСУ в конфликте с Россией, в том числе их атаки на Курскую область.

И. о. постпреда России при ЕС Кирилл Логвинов 22 августа заявил, что объединение окончательно приговорило Украину и толкает её на самоубийство для нанесения непоправимого ущерба РФ. По словам дипломата, сейчас ЕС находится в состоянии перехода от глобального противостояния России «к прямой военно-политической конфронтации с ней» и этим увязал своё будущее с исходом российской спецоперации.