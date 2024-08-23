Москва, 23 августа, 2024, 15:46 — ИА Регнум. Суд в Москве взыскал с бывшего капитана «Спартака» Георгия Джикии задолженность по оплате жилищно‑коммунальных услуг. Об этом 23 августа сообщили в пресс-службе судов общей юрисдикции.

Stupnikov Alexander/Global Look Press Георгий Джикия

«Мировой судья судебного участка Nº 160 района Покровское-Стрешнево города Москвы вынес два судебных приказа о взыскании», — указано в Telegram-канале ведомства.

Как сообщало ИА Регнум, Джикия покинул стан красно-белых по окончании сезона‑2023/24. Свой последний матч за клуб он сыграл 19 мая. Московский клуб в домашнем матче с казанским «Рубином» одержал победу со счётом 3:1.

В феврале агент российского футболиста Вадим Шпинев заявил, что его подопечный не подпишет новый контракт, пока главным тренером команды является Гильермо Абаскаль. Тогда в клубе ответили, что у агентов нет права ставить условия такому клубу, как «Спартак».