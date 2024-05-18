Москва, 18 мая, 2024, 14:37 — ИА Регнум. Капитан столичного «Спартака» Георгий Джикия 19 мая сыграет последний матч в качестве игрока футбольного клуба. Официальное заявление опубликовали на сайте «Спартака».

Stupnikov Alexander/Global Look Press Георгий Джикия

«Воскресный домашний матч против «Рубина» станет для Георгия прощальным на «ЛУКОЙЛ АРЕНЕ» в качестве игрока красно-белых», — сообщил клуб.

В «Спартаке» поблагодарили спортсмена за вклад, который он внёс в историю клуба, и пожелали удачи в новых начинаниях.

Джикия перешел в «Спартак» из «Амкара» в декабре 2016 года, первую игру провел 9 апреля 2017-го в Уфе. С тех пор футболист выступил на 214 матчах и забил пять мячей.

Осенью 2018 года он впервые вывел «Спартак» на поле с капитанской повязкой. В 2019-м стал капитаном на постоянной основе и провел в этом статусе больше 150 матчей.

В составе клуба Джикия становился чемпионом России, обладателем Суперкубка страны. А также стал первым российским игроком красно-белых, который выиграл все три национальных трофея — чемпионат, Кубок и Суперкубок.

19 мая «Спартак» сыграет с «Рубином» из Казани на домашнем стадионе. Матч начнется в 14:15. Сейчас красно-белые занимают пятое место в Российской Премьер-Лиге, имея на счету 46 очков.

Как сообщало ИА Регнум, в феврале агент российского футболиста Вадим Шпинев заявил, что его подопечный не подпишет новый контракт, пока главным тренером команды является Гильермо Абаскаль. Тогда в клубе ответили, что у агентов нет права ставить условия такому клубу, как «Спартак». 14 апреля контракт с наставником команды расторгли, а на его место назначили сербского специалиста Деяна Станковича.

25 апреля в клубе сообщали, что защитник московского футбольного клуба «Спартак» Георгий Джикия получил травму.