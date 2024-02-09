Москва, 10 февраля, 2024, 01:07 — ИА Регнум. Футбольный агенты не могут ставить условия такому клубу, как «Спартак», заявил генеральный директор московского футбольного клуба Олег Малышев, комментируя слова агента капитана «красно-белых» Георгия Джикии.

Кирилл Венедиктов Георгий Джикия

В одном из последних интервью агент российского футболиста Вадим Шпинев заявил, что его подопечный не подпишет новый контракт, пока главным тренером команды является Гильермо Абаскаль.

«С Джикией мы находимся в рабочих отношения. Он остаётся в клубе до лета и, надеюсь, поможет «Спартак». Агенты не могут ставить условия такому клубу, как «Спартак», — приводит слова Малышева «Матч ТВ».

Контракт Джикии со «Спартаком» рассчитан до 31 мая 2024 года. После истечения сроков соглашения футболист может покинуть команду на правах свободного агента. За «красно-белых» защитник выступает с 1 января 2017 года после перехода из пермского «Амкара» за 2,35 миллиона евро.

В текущем сезоне Георгий Джикия принял участие лишь в девяти матчах за «Спартак» во всех турнирах, проведя на поле суммарно около 706 минут и получив две жёлтые карточки.

Как передавало ИА Регнум, в ноябре главный тренера «Спартака» Гильермо Абаскаль в интервью RT заявил, что Джикия потерял место в стартовом составе, поскольку проиграл конкуренцию сербу Срджану Бабичу.