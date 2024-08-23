Москва, 23 августа, 2024, 14:11 — ИА Регнум. Российская авиация нанесла удары по районам сосредоточения резервов Вооружённых сил Украины (ВСУ) в Сумской области. Об этом 23 августа сообщила пресс-служба Министерства обороны РФ.

MOD Russia/Global Look Press

«Оперативно-тактической авиацией нанесены удары по районам сосредоточения в Сумской области личного состава и военной техники резервов противника», — говорится в сообщении.

Отмечается, что российские военные наносили поражение подразделениям 41-й и 54-й механизированных, 82-й и 95-й десантно-штурмовой бригад ВСУ, 36-й бригады морской пехоты, 101-й, 103-й, 106-й и 129-й бригад теробороны, а также 69-го стрелкового батальона ВСУ.

Удары наносились в районах населённых пунктов Александровка, Буянкино, Бачевск, Глухов, Ворожба, Мирополье, Каменка, Новая Слобода, Могрица, Первомайское, Ободы, Свесса, Павловка, Толстодубово и Седедина Буда.

Как сообщало ИА Регнум, ВСУ начали атаковать Курскую область с 6 августа. Российские бойцы не дали им прорваться вглубь региона и остановили в приграничных районах.

Замначальника военно-политического управления Минобороны РФ генерал-майор Апти Алаудинов 21 августа заявил о блокировании украинских формирований в курском приграничье. Российские подразделения продолжают выдавливать противника из населённых пунктов. По его информации, ВСУ понесли большие потери в регионе.

Всего за время боёв на курском направлении украинские формирования потеряли 5137 человек и 69 танков.