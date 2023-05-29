Москва, 29 мая, 2023, 12:51 — ИА Регнум. Прямых последствий от денонсации Россией Договора об обычных вооружённых силах в Европе (ДОВСЕ) быть не должно. Об этом 29 мая журналистам заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Иван Шилов ИА REGNUM Российский ВПК

«Это был неживой механизм, и, поверьте, не по вине России», ― пояснил официальный представитель Кремля.

Песков добавил, что Россия просто привела в соответствие ситуацию де-факто.

С другой стороны в этой области сейчас образуется большой вакуум, который, по идее, нужно заполнять новыми актами международного права, добавил представитель Кремля.

«Это в интересах всего мира. Но для этого нужно иметь двусторонние отношения с рядом государств, которые сейчас отсутствуют у нас, тоже не по нашей вине. Этому должна предшествовать напряжённая, очень растянутая по времени работа», ― отметил Песков.

Как сообщало ИА Регнум, президент России Владимир Путин 29 мая подписал закон о денонсации Договора об обычных вооружённых силах в Европе.

Россия ещё в 2007 году приостановила участие в договоре, но формально она считалась его участником. Документ о денонсации ДОВСЕ внесли в Госдуму 10 мая, 16 мая ГД приняла документ, а 24 мая своё одобрение дал Совет Федерации. Ответственность за невозможность соблюдать договор Москва возложила на страны Запада. Оставаться участником ДОВСЕ уже не в интересах России.

ДОВСЕ заключили в 1990 году, он вступил в силу спустя два года. Изначально предполагалось, что документ будет регулировать и гарантировать сокращение обычных вооружений в Европе двумя крупными военными блоками во главе с США и СССР. Однако затем последовало расширение НАТО, вследствие чего блок превысил ограничения по количеству вооружений и техники, установленные в рамках соглашения.

Первый зампред комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков считает, что России нет никакого смысла играть в игру под названием «Договор об обычных вооружённых силах в Европе», так как он уже не имеет смысла и не помогает обеспечить безопасность страны.

Замглавы МИД Сергей Рябков, назначенный представителем президента при рассмотрении вопроса о денонсации ДОВСЕ, 16 мая заявил, что для выхода из договора России потребуется порядка шести месяцев. Он добавил, что Москве по завершении процедуры денонсации предстоит предпринять также ряд действий в отношениях с другими государствами — участниками ДОВСЕ.