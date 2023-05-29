Москва, 29 мая, 2023, 12:01 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин подписал закон о денонсации Договора об обычных вооружённых силах в Европе (ДОВСЕ). Соответствующая информация появилась на официальном портале правовой информации.

Документ о денонсации ДОВСЕ был внесён в Госдуму 10 мая. Россия ещё в 2007 году приостановила участие в договоре, но формально она считалась его участником. 16 мая ГД одобрила законопроект о денонсации, а 24 мая своё одобрение дал Совет Федерации.

ДОВСЕ был заключён в 1990 году и вступил в силу спустя два года. Изначально, предполагалось, что документ будет регулировать и гарантировать сокращение обычных вооружений в Европе двумя крупными военными блоками во главе с США и СССР. Однако затем последовало расширение НАТО, вследствие чего блок превысил ограничения по количеству вооружений и техники, установленные в рамках ДОВСЕ.

Замглавы МИД Сергей Рябков, назначенный представителем президента при рассмотрении вопроса о денонсации ДОВСЕ, 16 мая заявил, что Россия не планирует возвращаться к ДОВСЕ. Он отметил, что именно коллективный Запад своими разрушительными действиями сделал для Москвы невозможным пребывание в ДОВСЕ.

10 мая первый зампред комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков заявил ИА Регнум, что России нет никакого смысла играть в игру под названием «Договор об обычных вооружённых силах в Европе», так как он уже не имеет смысла и не помогает обеспечить безопасность страны. Как отметил депутат, другая сторона либо не исполняла положения ДОВСЕ, либо компенсирует формальное соблюдение этого соглашения развитием иных типов вооружений.