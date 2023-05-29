Москва, 29 мая, 2023, 17:00 — ИА Регнум. Белоруссия и страны Центральный Азии поддержали бы усилия России по созданию новой системы безопасности вместо денонсированного Договора о вооруженных силах в Европе. Об этом корреспонденту ИА Регнум 29 мая заявил заведующий кафедрой политологии и социологии РЭУ им. Г. В. Плеханова, эксперт Ассоциации военных политологов Андрей Кошкин.

Кадр из видео: Комментарий Андрея Кошкина Заведующий кафедрой политологии и социологии РЭУ им. Г. В. Плеханова, эксперт Ассоциации военных политологов Андрей Кошкин

Ранее в этот день пресс-секретаря президента России Дмитрий Песков заявил о том, что данный ДОВСЕ был «неживым механизмом» и что в настоящее время в области контроля над вооружениями сложился вакуум, который следует заполнить новыми правовыми документами.

Как пояснил Кошкин, история ДОВСЕ показала, что в условиях, когда нет блокового противостояния, можно выйти на предметное сокращение обычного вооружения в Европе. При этом он подчеркнул, что специальная военная операция является точкой сборки нового мироустройства в Европе и, стало быть, новой системы безопасности. Последняя, в свою очередь, предполагает и появление документов, которые бы обеспечили её сохранение.

По мнению Кошкина, Россию в стремлении создать такие документы в первую очередь поддержали бы Белоруссия и государства Центральной Азии. Кроме того, не исключено, что к процессу в перспективе мог бы подключиться и Китай.

Более скептично на идею создания неких новых аналогов ДОВСЕ смотрит директор международного дискуссионного клуба «Валдай», политолог Фёдор Лукьянов. По его словам, для появления таких инструментов пока не сложилось необходимых условий.

«Песков выразил общее пожелание, которое всегда актуально. Хорошо иметь контроль над вооружениями, который делает отношения более сбалансированными и менее опасными? Конечно, хорошо. Возможно ли такое сегодня? Нет, невозможно», — убежден Лукьянов.

По его словам, любой вид контроля над вооружениями и меры его верификации могут существовать в условиях более-менее стабильных отношений — того, что «прежде красиво называлось «прочный мир».

«Когда мир устанавливается и имеет шансы продлиться какое-то время, в этих условиях можно вырабатывать какую-то схему взаимодействия и сосуществования, в которой появляются всякие документы по контролю над вооружениями, чтобы снижать риски и делать мирные отношения более долговременными. Но для этого нужно достижение какого-то статус-кво. У нас никакого статус-кво нет даже близко, — констатировал Лукьянов. — И, самое главное, не ожидается».

Ситуация сложилась прямо противоположная — мир вступил в ситуацию окончательного развала и стремления всех важных игроков занять более выгодную для себя позицию.

«О каком устаканивании посредством договоров о контроле над вооружениями можно говорить?» — риторически поинтересовался эксперт.

Лукьянов полагает, что новое ДОВСЕ не нужно никому — ни на Западе, ни на Востоке.

«В условиях, когда идёт битва за новую систему отношений, никто никого ограничивать не будет», — подытожил он.

Между тем закон о денонсации ДОВСЕ был подписан президентом России 29 мая 2023 года. По словам Пескова, прямых последствий от этой денонсации быть не должно, так как документ превратился, не по вине России, в «неживой механизм». До этого закон о денонсации этого договора был принят Государственной думой и одобрен Советом Федерации. По словам заместителя министра иностранных дел России Сергея Рябкова, для того чтобы выйти из этого договора, России потребуется около шести месяцев. И до тех пор пока Запад не откажется от враждебной политики, Россия к Договору об обычных вооружённых силах в Европе не вернётся.