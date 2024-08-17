Курск, 17 августа, 2024, 14:31 — ИА Регнум. Грузовой транспорт доставил в Курскую область около 1,9 тыс. тонн гуманитарной помощи, сообщил заместитель директора департамента информационной политики МЧС РФ Артём Шаров.

ИЗВЕСТИЯ / Павел Волков

«За сутки четырьмя колоннами в регион прибыло 160 тонн гуманитарной помощи. Всего за время чрезвычайной ситуации в Курскую область доставлено порядка 1900 тонн гуманитарных грузов», — сказали он.

На данный момент доставленный груз волонтёры распределяют по пунктам временного размещения.

15 августа автоколонны МЧС России доставили в Курскую область 1,3 тыс. тонны гуманитарных грузов. В их состав вошли медикаменты, одежда, а также предметы первой необходимости, которые доставили в регион девятью колоннами.

Президент России Владимир Путин на совещании с членами правительства 7 августа призвал регионы поддержать Курскую область на фоне атак ВСУ.

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил о готовности столицы принимать жителей Курской области, пострадавших в ходе провокаций ВСУ. Глава города также пообещал, что отправит в регион врачей на помощь коллегам.

12 августа ИА Регнум передавало, что более 52 тонн гумпомощи направил Красный Крест России в Курскую область за три дня. К сбору и отправке гумпомощи приступил ряд региональных отделений Российского Красного Креста, включая Белгородское, Ивановское, Калужское, Ульяновское, Архангельское отделения, а также отделения Хабаровского края и Республики Дагестан.