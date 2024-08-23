Анкара, 23 августа, 2024, 13:13 — ИА Регнум. Киевский режим пытается втянуть Анкару в конфликт, оказывая давление на каноническую Украинскую православную церковь (УПЦ), заявил журналистам официальный представитель Турецкой православной церкви (ТПЦ) Сельчук Эренерол.

Altan Gocher/Global Look Press

Он обвинил украинские власти в нарушении всех законов, в том числе религиозных. Выполняя волю Запада, Киев обратился в резиденцию Константинопольского патриарха (Фенер) за одобрением своих действий, сообщил священнослужитель.

«Согласно конституции Турции, у Фенера нет никаких на то прав ни на территории страны, ни за границей. Законной силы у решений Фенера нет», — процитировало 23 августа «РИА Новости» Эренерола.

Представитель ТПЦ напомнил, что патриарх Константинопольский Варфоломей уже нарушил обязательства, когда отправился на конференцию по Украине в Швейцарии, не получив разрешения стамбульских властей. Он также поставил подпись под итоговой резолюцией мероприятия, хотя не имел права на это.

Эренерол обвинил Варфоломея в грубом вмешательстве в отношения Турции с Украиной и Россией. Представитель ТПЦ также назвал преступлением против территориальной целостности Турции обращение главы киевского режима Владимира Зеленского к Константинопольскому патриарху.

«Сейчас необходимо вызвать украинских дипломатов — глав посольств и консульств — и признать их персонами нон грата, МИД Турции должен вручить ноту протеста», — заявил Эренерол.

Как передавало ИА Регнум, 20 августа Верховная рада Украины приняла в окончательном чтении закон о запрете деятельности УПЦ. Он вступит в силу через 30 дней со дня опубликования.

Зеленский 22 августа сообщил, что уведомил патриарха Варфоломея о запрете УПЦ. Они также обсудили ситуацию на Украине и планируемую поездку представителей Константинопольской православной церкви в Киев.

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев 23 августа заявил, что запрет УПЦ приведёт к разрушительным последствиям для Украины. По его мнению, эту страну ждёт участь Содома и Гоморры.