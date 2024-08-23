Москва, 23 августа, 2024, 12:37 — ИА Регнум. Рост темпов распространения оспы обезьян увеличивает риски, что вирус будет быстрей мутировать и станет более опасным, заявил академик РАН, профессор, доктор медицинских наук Геннадий Онищенко.

EPA/ТАСС

«Чем больше людей болеет, тем быстрее может произойти генетический скачок, и тогда она будет опасна», — процитировал его 23 августа ТАСС.

Онищенко отметил, что пока это заболевание люди передают неестественным способом, но не исключено, что вирус в будущем начнёт распространяться воздушно-капельным путём. По его мнению, необходимо создавать вакцины против оспы обезьян, а также и против натуральной оспы.

Академик напомнил, что до 1980 года в СССР делали прививку от натуральной оспы, а потом перестали, так как сочли эту болезнь ликвидированной. Но в России сохранили коллекцию вируса натуральной оспы.

Как передавало ИА Регнум, 14 августа Всемирная организация здравоохранения объявила вспышку оспы обезьян чрезвычайной ситуацией в сфере здравоохранения, имеющей международное значение. ВОЗ призвала к координации действий для предотвращения распространения болезни в Африке и в мире.

Президент ЮАР Сирил Рамафоса 17 августа заявил, что с начала 2024 года в 13 странах Африки выявили более 17 тыс. случаев заражения оспой обезьян. Из них 517 закончились летально.

Доктор медицинских наук, профессор, заведующий кафедрой инфекционных болезней и эпидемиологии РНИМУ им. Н. И. Пирогова Владимир Никифоров 20 августа в беседе с ИА Регнум заявил, что в России нет опасности распространения оспы обезьян. Он добавил, что все известные вспышки этой болезни, зафиксированные в последнее время, были среди лиц нетрадиционной ориентации, а РФ — страна с крепкими традиционными ценностями.