Кейптаун, 17 августа, 2024, 16:36 — ИА Регнум. В 13 из 55 стран Африканского союза выявили более 17 тысяч случаев заражения оспой обезьян. Об этом сообщил президент ЮАР Сирил Рамафоса.

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«С начала 2024 года в 13 государствах — членах Африканского союза был зарегистрирован в общей сложности 17 541 случай заболевания (2822 подтверждённых и 14 719 подозреваемых) и 517 случаев смерти от оспы обезьян», — передаёт его слова Африканский центр по профилактике и контролю заболеваний.

Как сообщало ИА Регнум, 14 августа Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) признала вспышку оспы обезьян чрезвычайной ситуацией в сфере здравоохранения, имеющей международное значение.

В 2024 году число зарегистрированных случаев оспы обезьян значительно превысило прошлогодний показатель. Уже зарегистрировали более 14 тыс. случаев, 524 из них — со смертельным исходом.

15 августа Роспотребнадзор сообщил, что России не угрожает распространение оспы обезьян. В стране в достаточном количестве имеются тест-системы, которые позволяют в кратчайшие сроки выявлять вирус.

Оспа обезьян — редкое вирусное заболевание, которое потенциально опасно для людей с ослабленным иммунитетом. Инфекция сопровождается лихорадкой, интоксикацией, увеличением лимфоузлов и последующим распространением сыпи.