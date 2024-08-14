Женева, Швейцария, 14 августа, 2024, 23:32 — ИА Регнум. Вспышку оспы обезьян объявили чрезвычайной ситуацией в сфере здравоохранения, имеющей международное значение. Об этом 14 августа на пресс-конференции заявил генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус.

(сс) Frank Schwichtenberg Глава ВОЗ Тедрос Гебрейесус

«Сегодня чрезвычайный комитет провёл встречу и посоветовал мне объявить, что в соответствии с мнением его членов происходящее представляет собой чрезвычайную ситуацию в общественном здравоохранении международного значения. Я принял данную рекомендацию», — сказал он.

По его словам, в 2024 году число зарегистрированных случаев оспы обезьян значительно превысило прошлогодний показатель. Уже зарегистрировали более 14 тыс. случаев, 524 из них — со смертельным исходом.

Для предотвращения быстрого распространения новой разновидности оспы обезьян в Африке и за пределами континента необходимы скоординированные ответные меры, добавил глава ВОЗ.

Гебрейесус отметил, что всемирная организация разработала план, требующий финансирования в 15 млн долларов. ВОЗ выделила из собственных резервов примерно 1,5 млн долларов, однако необходима финансовая помощь доноров в обеспечении работ, заключил он.

Как сообщало ИА Регнум, биологи Пентагона увеличили количество исследований потенциального применения вируса оспы обезьян в качестве поражающего биологического агента, заявил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты Вооружённых сил России генерал-лейтенант Игорь Кириллов.

В августе 2022 года ВОЗ ввела режим чрезвычайной ситуации в связи со вспышкой оспы обезьян. В организации отмечали, что оспа обезьян представляет собой вирусную инфекцию, которая передаётся между людьми. К начальным симптомам заболевания отнесли лихорадку, боли в спине, головную и мышечные боли, сыпь, озноб, истощение, увеличение лимфатических узлов. В мае 2023 года ВОЗ отменила режим ЧС. Всего с начала эпидемии в организацию поступило более 87 тыс. сообщений из 111 стран о случаях заболевания оспой обезьян. Зафиксировали 140 смертельных исходов.