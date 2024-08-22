Киев, 22 августа, 2024, 18:11 — ИА Регнум. Бойцы украинских формирований считают, что их провал под Красноармейском (украинское название — Покровск) связан с их истощённостью боевыми действиями и нехваткой личного состава. Об этом 22 августа написало британское издание The Economist.

Иван Шилов ИА Регнум

Офицеры Вооружённых сил Украины (ВСУ) считают, что эффективность продвижения армии России на этом участке фронта обусловлена разными факторами: одни украинские военные говорят о дефиците боеприпасов, а кто-то о новой российской тактике, которая заключается в небольших пехотных атаках, использовании планирующих бомб и новых видов радиоэлектронной борьбы.

«Но истощение и дефицит живой силы, похоже, лежат в основе коллапса [ВСУ на этом направлении]», — говорится в публикации.

Полковник ВСУ Павел Федосенко заявил изданию, что российские войска на этом участке в четыре раза превосходят по численности его подчинённых, некоторые из которых находятся на фронте уже больше месяца, а украинский боец Дублин заявил, что знает тех, кто находится на позициях уже более двух месяцев. По словам последнего, трудности украинской армии усугубляются «идиотскими» порядками.

При этом атака ВСУ на Курскую область, как пишут авторы статьи, вызывает у украинских боевиков на красноармейском направлении смешанные чувства, потому что армия России, несмотря на это, только укрепила здесь свои позиции. В то же время Киев перебросил подразделения спецназа в Курскую область и латает дыры в обороне под Красноармейском «непроверенными» формированиями.

«Русские разобрались во всём и не клюют на наживку», — пожаловался Дублин.

Как сообщало ИА Регнум, ранее 22 августа стало известно, что назначенные Киевом власти Димитрова (украинское название — Мирноград) в Донецкой Народной Республике (ДНР) пытаются сделать всё, чтобы жители покинули город до конца недели. По словам и. о. главы администрации Юрия Третьяка, армия России продвигается «быстрее, чем ожидалось», и на этом фоне многие гоорожане отказываются уезжать и прячут своих детей от местных властей.

Киевский режим 19 августа начал принудительную эвакуацию детей из Красноармейска. Как отметил глава подконтрольной киевскому режиму городской военной администрации Сергея Добряка, в городе находятся почти 4,8 тыс. детей.

Глава киевского режима Владимир Зеленский 20 августа признал, что бойцы ВСУ на покровском и торецком направлениях в ДНР находятся в сложной ситуации. По словам главкома ВСУ Александра Сырского, перевес российских войск в использовании снарядов достиг здесь соотношения 3:1.