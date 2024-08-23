Донецк, 23 августа, 2024, 11:17 — ИА Регнум. Вооружённые силы Украины (ВСУ) оставили позиции в высотных домах на востоке Дзержинска (украинское название ― Торецк) в Донецкой Народной Республике. Об этом 23 августа сообщили в силовых структурах.

Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

«Удалось выбить ВСУ с позиций в многоэтажках Дзержинска ― в восточной части города», ― уточнил источник в беседе с ТАСС.

По его словам, часть находившейся там группировки российские военные уничтожили, ещё часть «традиционно убежала». Собеседник добавил, что в настоящее время Вооруженные силы России продолжают проводить зачистку на данном участке.

В силовых структурах также рассказали, что ВСУ пытаются перебрасывать небольшие группы подкреплений, однако большую часть из них российские войска уничтожают по дороге на позиции.

Как сообщало ИА Регнум, 22 августа группировка войск «Центр» Вооружённых сил России освободила населённый пункт Межевое в ДНР. Российские военные нанесли удары по позициям ряда бригад украинской армии около Дзержинска, Пантелеймоновки, Розовки, Гродовки, Сергеевки и Воздвиженки, а также отразили пять контратак противника. За сутки украинские формирования лишились на этом направлении до 640 бойцов.

21 августа армия России освободила Желанное в ДНР. Российские военные также нанесли удары по позициям нескольких бригад украинских формирований возле Щербиновки, Тарасовки, Журавки, Калиново, Дзержинска и Гродовки.

ВС РФ 20 августа освободили посёлок Новгородское (украинское название ― Нью-Йорк) в ДНР. В Минобороны отметили, что этот населённый пункт является одним из крупнейших Торецкой агломерации и стратегически важным логистическим узлом.