Москва, 22 августа, 2024, 20:05 — ИА Регнум. Появились кадры с колонной танков, которая якобы атакует силы противника в Курской области. Их 22 августа опубликовал Telegram-канал DONTSTOPWAR.

Минобороны РФ

На видео семь боевых единиц направляются по дороге в сторону противника. Некоторые боевые машины осуществляют выстрелы из орудий. Канал утверждает, что на кадрах запечатлена атака российских военных по позициям Вооружённых сил Украины (ВСУ).

Официальное подтверждение этой информации отсутствует.

Как сообщало ИА Регнум, в августе 2023 года Совете Федерации разработал законопроект о запрете распространения в СМИ и интернете фотографий и видеозаписей мест обстрелов и атак дронов. Также документ предполагал запрет на распространение информации о месте обстрела или месте попадания снаряда, об использовании вооружения, если эта информация позволяет идентифицировать тип или место нахождения таких средств.

Сенаторы отметили, что в условиях проведения специальной военной операции средства массовой информации, а также данные, публикуемые российскими и иностранными гражданами, становятся источником сведений, которые впоследствии используются противником.

В декабре того же года пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Кремль не рассматривает возможность введения уголовной ответственности за публикацию кадров мест и объектов, по которым нанесли удары ВСУ.

Директор Центра военно-политических исследований МГИМО, доктор исторических наук Алексей Подберёзкин в беседе с ИА Регнум тогда отметил, что в России необходимо ввести ограничительные меры на публикацию снимков военных объектов. Он отметил, что кадры последствий ударов могут быть очень информативными для противника. Такая съёмка даёт представление не только о самих ударах, их результатах, но и «подсказывает» точное местоположение объектов.