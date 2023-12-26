Москва, 26 декабря, 2023, 19:33 — ИА Регнум. В России необходимо ввести ограничительные меры на законодательном уровне за публикацию снимков военных объектов. Такой точкой зрения в беседе с ИА Регнум поделился директор Центра военно-политических исследований МГИМО, доктор исторических наук Алексей Подберёзкин.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Кремль не рассматривает возможность введения уголовной ответственности за публикацию кадров мест и объектов, по которым нанесли удары ВСУ. Так Песков прокомментировал информацию о публикации жителями Крыма материалов, фиксирующих повреждения военного корабля «Новочеркасск», расположенного в порту Феодосии.

Военный эксперт Подберёзкин обратил внимание, что вопрос введения уголовной ответственности не рассматривает Кремль, потому что это входит в полномочия профильных ведомств и военной контрразведки.

«Этим должна заниматься военная контрразведка. Они должны сделать заключение, на сколько это опасно для военных объектов», — заметил Подберёзкин.

Он отметил, что фотосъёмка военных объектов в принципе не допустима, особенно сейчас, во время спецоперации. Кроме того, кадры последствий ударов могут быть очень информативными для противника. Как пояснил эксперт, такая съёмка даёт представление не только о самих ударах, их результатах, но и «подсказывает» точное местоположение объектов.

«Целеуказание измеряется метрами. Речь идёт об одном двух метрах точности. Представьте себе, что на снимке появляется объект с точностью поражения 10-15 метров. То есть что-то где-то не долетело. Значит следующий удар может быть скорректирован. Поэтому контрразведка должна решить, на сколько это опасно», — поделился военный эксперт.

Он выразил уверенность, что в профильных ведомствах и Кремле всё же придут к единому мнению, что публикация подобных кадров непозволительна. По мнению эксперта, в России нужна уголовная ответственность за подобные действия, поскольку другие меры могут быть встречены с безразличием и непониманием строгости последствий. К тому же Подберёзкин отметил, что на Украине уже есть подобные ограничительные меры, и за публикацию кадров стратегических объектов может грозить тюрьма.

«Конечно, нужна ответственность. Потому что в военное время публиковать кадры без оглядки совершенно невозможно. Надо применять ограничительные меры», — заключил эксперт.

Утром 26 декабря украинские военные попытались атаковать район Феодосии в Крыму. По данным Минобороны, силы ВМФ отразили удар, но в пункте базирования Феодосия получил повреждения большой десантный корабль «Новочеркасск». В порту вспыхнул пожар, его удалось локализовать. Есть пострадавшие. Жителей повреждённых домов эвакуировали.

В Сети появились видео атаки ВСУ, выложенные жителями Феодосии. Как заявил советник главы Крыма Олег Крючков, их личности установили, работу проводят спецслужбы. Он добавил, что, выкладывая подобные ролики в интернет, люди «работают на врага», делают работу его разведки ― объективный контроль. Советник главы Крыма напомнил, что за подобные видео возможно уголовное наказание.

Глава киевского режима Владимир Зеленский в марте 2022 года подписал закон, ограничивающий публикацию военной информации в условиях военного положения. Согласно документу, запрещается публикация фото и видео, на которых запечатлены перемещения украинских военных, военные объекты, траектория полёта ракет и места их попадания, а также работа ПВО. В качестве наказания за данное нарушение грозит до 12 лет лишения свободы.