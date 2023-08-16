Москва, 16 августа, 2023, 14:58 — ИА Регнум. В Совете Федерации разработан законопроект о запрете распространения в СМИ и интернете фотографий и видеозаписей мест обстрелов и атак дронов, заявил 16 августа глава комитета верхней палаты парламента по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас.

Иван Шилов ИА Регнум

«Предлагается запретить распространение в сообщениях и материалах СМИ, в интернете фото — или видеоматериалов, содержащих данные о дислокации и передислокации Вооруженных сил РФ, о военной инфраструктуре, критически важных объектах, позволяющих идентифицировать место их нахождения, установить факт их поражения, оценить характер нанесенных повреждений», — сказал Клишас в интервью ТАСС.

Исключения должны будут составлять фото — и видеоматериалы, официально распространяемые Министерством обороны, пояснил сенатор.

Также законопроектом будет предложено запретить распространение информации о месте обстрела или месте попадания снаряда, об использовании вооружения, если эта информация позволяет идентифицировать тип или место нахождения таких средств, отметил Клишас.

Подобные данные предложено признавать противоправной информацией, составляющей опасность для общества и государства. Генпрокуратуру предлагается наделить правом обращаться в Роскомнадзор с требованием об ограничении доступа к ресурсам, распространяющим такие данные.

Ранее с аналогичной инициативой выступил глава Крыма Сергей Аксёнов. Он отметил, что власти республики подготовят соответствующие федеральные законодательные проекты. Те, кто публикует такие фотографии или видеозаписи, — «вольные или невольные пособники врага», сказал глава Крыма.

11 августа президент России Владимир Путин провёл с членами Совета безопасности РФ оперативное совещание по вопросам информационной безопасности в стране. Глава государства отметил особую важность этого вопроса в настоящее время.