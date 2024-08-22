Донецк, 22 августа, 2024, 19:03 — ИА Регнум. В Донецкой Народной Республике похоронили погибших в Курской области волонтёров Народного фронта Николая Ковалёва и Давида Соколова. Об этом 22 августа сообщил глава региона Денис Пушилин.

Официальный ТГ-канал Главы ДНР Дениса Пушилина

«Очень тяжело провожать в бессмертие настоящих героев, особенно таких молодых. Николаю Ковалеву было 22, Давиду Соколову — 21. Каждый из них полжизни прожил на войне. И война не обозлила их», — написал он в Telegram-канале.

По словам главы региона, свою жизнь волонтёры посвятили помощи людям, начав путь в Народной дружине ДНР и продолжив его в команде Народного фронта. Ребята помогали землякам в Донбассе и без раздумий отправились в Курскую область, когда на неё напали украинские бойцы.

Нанесённый по автомобилю с волонтёрами удар Пушилин назвал подлым и заявил, что Николай и Давид погибли как герои, спасая чужие жизни.

Он выразил глубокие соболезнования близким, друзьям и команде Народного фронта. Первый заместитель руководителя АП РФ Сергей Кириенко вручил семьям волонтёров государственную награду — орден Мужества. От региона их посмертно наградили орденами республики.

Как передавало ИА Регнум, двое активистов Народного фронта погибли 16 августа в результате прямого попадания снаряда ВСУ в момент, когда они вывозили мирных жителей Курской области из опасной зоны. Ещё один волонтёр был ранен. Следственный комитет возбудил уголовное дело.