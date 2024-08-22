Реутов, Московская область, 22 августа, 2024, 17:58 — ИА Регнум. Администратора подмосковного стрелкового клуба, в котором пасынок случайно застрелил отчима, отправили в СИЗО. Решение об избрании меры пресечения в виде ареста суд принял 22 августа, о чем сообщили в главном следственном управлении СКР по Московской области.

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«По ходатайству следствия судом в отношении администратора тира избрана мера пресечения в виде заключения под стражу до 19 октября 2024 года», ― говорится в сообщении ведомства в Telegram-канале.

Сотрудника тира обвиняют по п. «в» ч. 2 ст. 238 УК РФ («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности»).

Инцидент произошёл 20 августа в тире в Реутове. Там 17-летний подросток надел тактические наушники, взял в руки нарезную винтовку «Тигр» и занял огневой рубеж. Его отец тем временем зашёл в небезопасную зону стрелковой галереи. Мальчик выстрелил и случайно попал в родителя. Мужчина скончался на месте.

По данным следствия, сотрудник тира допустил в заведение несовершеннолетнего юношу без заключения с ним договора на оказание услуг. Кроме этого, мужчина покинул комнату, предназначенную для стрельбы, в которой должен был следить за соблюдением правил безопасности.

Как сообщало ИА Регнум, в Санкт-Петербурге 5 августа молодой человек выстелил в лицо 16-летней девушке из пневматического пистолета в пункте выдачи заказов. По предварительным данным, юноша получил оружие и, решив проверить его работоспособность, случайно нажав на спусковой крючок. Пуля попала в голову девушке.

В конце мая в Дагестане пятилетний мальчик получил смертельное ранение во время игры с братом. Трагедия разыгралась в селе Червлённые Буруны Ногайского района. Семилетний ребёнок выстрелил з пневматической винтовки и попал в своего брата. Мальчик скончался.