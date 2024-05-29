Махачкала, 29 мая, 2024, 20:40 — ИА Регнум. В Дагестане пятилетний мальчик получил смертельное ранение во время игры с братом. Об этом 29 мая сообщили в пресс-службе республиканской прокуратуры.

Прокуратура Республики Дагестан

В ведомстве уточнили, что трагедия разыгралась 28 мая в селе Червлённые Буруны Ногайского района.

«Семилетний мальчик во время игры произвёл выстрел из пневматической винтовки в своего пятилетнего брата. В результате ребенок скончался», ― говорится в сообщении прокуратуры в Telegram-канале.

После гибели ребёнка надзорное ведомство организовало проверку. В ходе надзорных мероприятий дадут оценку соблюдению требований законодательства об обороте оружия, а также о профилактике безнадзорности несовершеннолетних.

Как сообщало ИА Регнум, 26 апреля в Ингушетии восьмилетний мальчик в ходе внезапно возникшей ссоры ранил ножом свою 15-летнюю сестру. Инцидент произошёл в Назрани. Подростка с ранением в области грудной клетки доставили в реанимационное отделение больницы.

В подмосковной деревне Мартемьяново 20 апреля мужчина случайно выстрелил в маленькую дочь своих друзей. Москвич отдыхал на даче у друзей, когда компания решила пострелять из пневматического оружия по алюминиевым банкам. В момент передачи винтовки мужчина случайно выстрелили в сторону и попал в ребёнка. Раненую шестилетнюю девочку доставили в больницу, но спасти её медики не смогли.