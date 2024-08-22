Париж, 22 августа, 2024, 17:46 — ИА Регнум. Посетивший церемонию открытия Олимпийских игр 2024 года в Париже Жан-Кристоф Сезнек потребовал вернуть ему €1600 за билет, так как он почти ничего не видел со своего места. Об этом 22 августа сообщила газета Ouest France.

Panoramic/Global Look Press

«Это огромная сумма. Я хотел увидеть церемонию и инвестировал в это. Она обещала быть экстраординарной», — рассказал мужчина журналистам.

По словам Сезнеки, он увидел только лодки, которые проплыли в темноте. Они не были освещены или украшены. Зритель не смог разглядеть танцоров, выступавших на мостах или у причалов. Ему не было видно шоу.

Сезнека заявил, что чувствует себя дураком, так как в посещении мероприятия не было никакого смысла. Он назвал себя жертвой «большого мошенничества».

Как предавало ИА Регнум, церемония открытия Олимпийских игр-2024 прошла 26 июля в Париже на реке Сене. Олимпийский флаг во время мероприятия подняли в перевёрнутом виде. Его пришлось спускать и поднимать заново.

Церемонию раскритиковали по всему миру. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что ряд моментов, включенных в шоу, вызывают отвращение. Он также указал на то, что ряд эпизодов представления противоречат законодательству РФ.

Вице-премьер Сербии Александар Вулин сравнил открытие ОИ-2024 и Игр БРИКС в Казани. Он назвал больным человеком того, кто поставил шоу в Париже. Политик отметил, что в Казани не было сатанинских символов, и все спортсмены выступали под своими национальными флагами. Это показывает разницу между цивилизациями нового Запада и нового Востока, подчеркнул Вулин.

Международный олимпийский комитет 28 июля удалил видеоролик с основными фрагментами церемонии открытия Игр на всех своих официальных площадках.