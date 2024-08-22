Киев, 22 августа, 2024, 16:30 — ИА Регнум. Назначенные Киевом власти Димитрова (украинское название — Мирноград) Донецкой Народной Республики (ДНР) пытаются сделать всё, чтобы жители покинули город к концу недели. Об этом 22 августа заявил и. о. главы администрации Юрий Третьяк в интервью телеканалу CNN.

Global Look Press

«Мы пытаемся сделать всё возможное, чтобы эвакуировать людей к концу недели. Те, кто колебался неделю назад, в основном приняли решение и массово уезжают», — сказал он.

Третьяк объяснил эти меры тем, что российские военные продвигаются «быстрее, чем ожидалось». При этом, по его словам, многие жители отказываются уезжать и прячут своих детей от местных властей.

Как передавало ИА Регнум, 20 августа Третьяк заявил, что назначенные киевским режимом власти Димитрова приняли решение о срочной эвакуации органов власти и предприятий.

19 августа Киев начал принудительную эвакуацию детей из Красноармейска (украинское название — Покровск). По словам главы подконтрольной киевскому режиму городской военной администрации Сергея Добряка, в городе находятся почти 4,8 тыс. детей.

Глава киевского режима Владимир Зеленский 20 августа заявил, что подразделения ВСУ в зоне спецоперации на покровском и торецком направлениях в ДНР находятся в сложной ситуации.