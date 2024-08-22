Москва, 22 августа, 2024, 15:59 — ИА Регнум. Министр здравоохранения Михаил Мурашко доложил президенту России Владимиру Путину о ситуации в сфере медицинского обеспечения в приграничных районах страны.

Максим Константинов/Global Look Press

«Вся медицинская помощь оказывается, в том числе лекарственная помощь <…> всё на полном контроле», — заявил Мурашко на совещании по ситуации в Курской, Белгородской и Брянской областях.

Как уточнил министр, в Белгородской области дополнительно привлекли службу медицины катастроф, работают 115 машин скорой помощи. Остаётся потребность в специальном транспорте, но, как заявил министр, этот вопрос будет решён. По его словам, пока нет необходимости привлекать в область дополнительных специалистов.

В свою очередь губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков доложил президенту, что в регионе полностью выполнена работа по созданию резервной генерации по всем центральным районным больницам в девяти приграничных муниципальных образованиях. Резервными источниками питания обеспечили все объекты водоканала.

На сегодняшний день, как уточнил министр, в области работают 187 бригад скорой помощи, в том числе привлечённые из других российских субъектов. Так, дополнительные бригады медиков из Москвы и Московской области в составе 321 человека работают в области.

Мурашко добавил, что медицина катастроф находится в полной готовности, при необходимости в Брянскую область будут направлены медики. Министр отметил, что пока нет необходимости привлекать в регион дополнительных специалистов.

Как сообщало ИА Регнум, первый вице-премьер Денис Мантуров доложил президенту Путину на совещании 22 августа, что из приграничных районов Курской области эвакуировали 115 тыс. человек. Врио губернатора области Алексей Смирнов уточнил, что восемь районов попали в зону отселения. По его данным, свыше 133 тыс. уже выехали.

Начиная с 6 августа украинские военные предпринимают попытки атаковать Курскую область. На территории Курской, Брянской и Белгородской областей ввели режим действия контртеррористической операции (КТО). Меры приняли для обеспечения безопасности жителей и пресечения угроз совершения терактов диверсионно-разведывательными формированиями украинских войск.