Москва, 22 августа, 2024, 14:31 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин поддержал просьбу губернатора Брянской области Александра Богомаза о финансировании территориальной обороны в регионе за счёт федерального бюджета.

Антон Вергун/РИА Новости

«Финансирование территориальной обороны, безусловно, нужно сделать. Министр финансов на связи. Мы ещё это обсудим», — сказал Путин во время совещания по ситуации в приграничных с Украиной регионах.

На совещании Богомаз отметил, что бюджет региона ограничен, и попросил помощи с финансированием территориальной обороны.

Как сообщало ИА Регнум, 22 августа Путин провёл совещание по ситуации в Курской, Брянской и Белгородской областях. Он отметил, что попросил первого вице-премьера Дениса Мантурова лично заняться всеми вопросами социально-экономического характера на этих территориях. Тот, в свою очередь, доложил о том, что из курского приграничья эвакуированы 115 тыс. жителей.

21 августа российские силы пресекли попытку проникновения украинской диверсионно-разведывательной группы в Климовском районе Брянской области. В отражении вылазки принимали участие силы регионального пограничного управления ФСБ и подразделения российских войск. В ходе боя вражеской группе было нанесено огневое поражение.