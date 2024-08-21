Брянск, 21 августа, 2024, 22:38 — ИА Регнум. Российские силы 21 августа пресекли попытку проникновения украинской диверсионно-разведывательной группы (ДРГ) в Климовском районе Брянской области, сообщил глава региона Александр Богомаз.

Александр Полегенько / ТАСС

«21 августа в Климовском районе Брянской области пресечена попытка проникновения украинской ДРГ на территорию Российской Федерации», — написал он в своём Telegram-канале.

В отражении вылазки принимали участие силы регионального пограничного управления ФСБ России и подразделения российских войск. По информации губернатора, в ходе боя вражеской группе было нанесено огневое поражение.

Богомаз добавил, что обстановка на месте стабилизировалась и контролируется областным оперативным штабом.

Как сообщало ИА Регнум, в Брянской, Курской и Белгородской областях действует режим контртеррористической операции (КТО). Его ввели в связи с повышением уровня диверсионно-террористических угроз со стороны ВСУ.

12 августа президент России Владимир Путин на оперативном совещании по ситуации в Курской области, которую попытались атаковать украинские военные, заявил, что ВСУ и дальше будут пытаться дестабилизировать ситуацию в приграничных зонах.

20 августа министр обороны России Андрей Белоусов объявил о создании в Вооружённых силах России группировок войск «Белгород», «Брянск» и «Курск» для защиты жителей и территорий Белгородской, Брянской и Курской областей.