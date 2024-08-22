Москва, 22 августа, 2024, 14:11 — ИА Регнум. Военные Вооружённых сил России обнаружили и уничтожили диверсионно-разведывательную группу (ДРГ) украинских формирований в районе населённого пункта Скрыльевка в Курской области. Об этом 22 августа сообщило Министерство обороны РФ.

Сергей Бобылев/РИА Новости

В ведомстве уточнили, что армия России продолжает выявлять и уничтожать в лесных массивах в Курской области ДРГ противника, пытающиеся проникнуть вглубь российской территории.

«В лесном массиве в 1 км юго-западнее населённого пункта Скрыльевка обнаружена и уничтожена диверсионно-разведывательная группа противника из состава 82-й десантно-штурмовой бригады ВСУ», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в результате этого уничтожены две боевые бронированные машины и ликвидировано семь диверсантов, а также ещё один взят в плен.

Как сообщало ИА Регнум, 20 августа военный врач с позывным Фрегат рассказал, что занимавшиеся эвакуацией раненых российских военных в Курской области военные медики попали в засаду ДРГ ВСУ, но вступили с ней в бой и спасли своих товарищей. По его словам, военврачи оказывали помощь раненым и параллельно отстреливались от украинских боевиков.

Врио губернатор Курской области Алексей Смирнов 11 августа сообщил о попытке украинской ДРГ зайти в Беловский район. Он подчеркнул, что в Беловском и Обоянском районах нет боёв и границу контролирует российские военные и пограничники.

Украинские боевики начали атаки с 6 августа на Курскую область. Армия России остановила их в приграничных районах и не позволила ВСУ проникнуть вглубь российской территории. По данным Минобороны от 22 августа, украинские формирования за время боевых действий в приграничье Курской области потеряли свыше 4700 бойцов.