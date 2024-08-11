Курская область, 11 августа, 2024, 17:27 — ИА Регнум. Украинские диверсионно-разведывательные группы попытались 10 августа зайти на территорию Беловского района Курской области, заявил 11 августа врио глава региона Алексей Смирнов.

Serhii Hudak/Global Look Press

Он сообщил, что находится на постоянной связи с Минобороны и силовиками.

«Вчера был зафиксирован заход украинской ДРГ на территорию Беловского района, нашим защитникам удалось ситуацию стабилизировать», — написал Смирнов в своём Telegram-канале.

Он отметил, что в Беловском и Обоянском районах боевых столкновений нет, граница находится под контролем ВС России и пограничников. Российские войска делают всё необходимое для защиты мирных жителей.

Нельзя допускать паники, заявил врио губернатора. Если кто-то из жителей Беловского и Обоянского районов всё-таки хочет уехать, это можно сделать. Информацию о порядке выезда можно уточнить у глав администраций, а также по телефону «112».

Как сообщало ИА Регнум, на территории Курской области с 10 августа действует режим контртеррористической операции. Его ввели в связи с нападением украинских вооружённых формирований на приграничные районы Курской области 6 августа. В рамках операции российские бойцы ведут зачистку приграничья от ВСУ.

Также в области с 8 августа действует режим чрезвычайной ситуации федерального значения. Людей эвакуируют из опасных районов. Утром 11 августа Смирнов написал в Telegram, что поручил главе Беловского района Николаю Волобуеву ускорить эвакуацию жителей.

Волобуев опубликовал видеообращение, в котором призвал жителей района не паниковать. Он назвал ситуацию стабильной, но напряжённой. Желающих эвакуироваться районная администрация обеспечит автобусами, добавил он.