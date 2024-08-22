Дублин, 22 августа, 2024, 13:49 — ИА Регнум. Участвовавший в боевых действиях на стороне киевского режима ирландский наёмник Алекс Рыжук пропал без вести на Украине и, возможно, погиб. Об этом 21 августа сообщила ирландская газета Irish Examiner.

Kaniuka Ruslan/Global Look Press

По информации издания, 20-летний мужчина из Южного Дублина, родившийся в семье выходцев с Украины, поехал туда для участия в военных действиях по достижении совершеннолетия.

Уточняется, что Рыжук находился около линии боевого соприкосновения в восточной части страны и несколько недель назад пропал без вести. В МИД Ирландии заявили газете, что ведомство в курсе ситуации с наёмником.

Как сообщало ИА Регнум, 10 августа российская группировка войск «Север» нанесла удары по наёмникам «Иностранного легиона» на волчанском и липцовском направлениях. В результате этого украинские войска на этих направлениях потеряли в общей сложности до 95 бойцов.

Днем ранее, 9 августа, стало известно о ликвидации французского наёмника при ударе артиллерии по танку украинских формирований в Красногоровке в ДНР. Мужчина получил тяжёлые ранения при ударе и умер, несмотря на полученную медпомощь.

Польский портал Interia 20 июля сообщил о ликвидации 22-летнего наёмника из Польши в Луганской Народной Республике (ЛНР). По информации издания, он погиб 13 июля на территории посёлка Диброва.