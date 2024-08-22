Irish Examiner: ирландский наёмник Алекс Рыжук пропал без вести на Украине
Дублин, 22 августа, 2024, 13:49 — ИА Регнум. Участвовавший в боевых действиях на стороне киевского режима ирландский наёмник Алекс Рыжук пропал без вести на Украине и, возможно, погиб. Об этом 21 августа сообщила ирландская газета Irish Examiner.
По информации издания, 20-летний мужчина из Южного Дублина, родившийся в семье выходцев с Украины, поехал туда для участия в военных действиях по достижении совершеннолетия.
Уточняется, что Рыжук находился около линии боевого соприкосновения в восточной части страны и несколько недель назад пропал без вести. В МИД Ирландии заявили газете, что ведомство в курсе ситуации с наёмником.
Как сообщало ИА Регнум, 10 августа российская группировка войск «Север» нанесла удары по наёмникам «Иностранного легиона» на волчанском и липцовском направлениях. В результате этого украинские войска на этих направлениях потеряли в общей сложности до 95 бойцов.
Днем ранее, 9 августа, стало известно о ликвидации французского наёмника при ударе артиллерии по танку украинских формирований в Красногоровке в ДНР. Мужчина получил тяжёлые ранения при ударе и умер, несмотря на полученную медпомощь.
Польский портал Interia 20 июля сообщил о ликвидации 22-летнего наёмника из Польши в Луганской Народной Республике (ЛНР). По информации издания, он погиб 13 июля на территории посёлка Диброва.