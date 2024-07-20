Варшава, 20 июля, 2024, 23:37 — ИА Регнум. На территории Луганской Народной Республики (ЛНР) погиб 22-летний польский наёмник, воевавший за ВСУ, сообщил 20 июля портал Interia.

Иван Шилов ИА REGNUM Наемники на Украине

«Украинцы простились с Томашем Марцином Сенкалой — поляком, погибшим, сражаясь на стороне Украины», — отметили в публикации.

Церемония прошла в Киеве на Байковом кладбище с участием польского консула Павела Овада.

Польский наёмник погиб на поле боя 13 июля в посёлке Диброва ЛНР. Его похороны пройдут в Люблинском воеводстве Польши.

Как передавало ИА Регнум, ВС России поразили на Украине пункты временной дислокации иностранных наёмников, подтвердил 6 июня официальный представитель Министерства обороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков. По его словам, в укреплённых помещениях находились не менее 20 военных.

На кладбищах европейских стран появляется всё больше могил наёмников, тела которых привозят с Украины. Больше всего трупов получила Польша. Следственный комитет России объявил в розыск свыше 700 иностранных наёмников, воевавших и воюющих на стороне ВСУ, часть из них заочно арестована.