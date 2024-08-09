Донецк, 9 августа, 2024, 11:39 — ИА Регнум. В результате артиллерийского удара, нанесённого российскими военными по танку ВСУ в Красногоровке в Донецкой Народной Республике, убит наёмник из Франции, сообщил 9 августа источник в силовых структурах.

Станислав Красильников/РИА Новости

«Одним из членов экипажа оказался военнослужащий из Франции. При ударе он был тяжело ранен», — процитировала силовика «Российская газета».

Раненому оказали необходимую медицинскую помощь, но он умер от полученных ранений.

Как сообщало ИА Регнум, российские военные группировки «Запад» нанесли в начале августа ракетный удар по пункту дислокации иностранных наёмников, 80 военных были убиты. Как рассказал глава пресс-центра группировки Иван Бигма, точный удар нанёс расчёт комплекса «Искандер-М».

Глава российской администрации Харьковской области Виталий Ганчев 8 августа сообщил, что в регионе за последний месяц появилось много иностранных наёмников. Он отметил, что это свидетельствует о серьёзных потерях в рядах ВСУ.