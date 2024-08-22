Симферополь, 22 августа, 2024, 12:52 — ИА Регнум. Федеральная служба безопасности России опубликовала видео допроса агентов украинской военной разведки, которые были задержаны в Крыму.

Кадр из видео

Один из фигурантов рассказал следователям, что с 2004 года живёт в Севастополе. После начала СВО ему позвонил украинский куратор и предложил поехать через Польшу в Киев. Там его обучали изготовлению самодельных взрывных устройств.

После этого мужчина получил задание сделать бомбу, которую предполагалось использовать для разрушения газовой трубы. Позднее ему поручили изготовить ещё одно взрывное устройство и спрятать две части в разных местах.

Другой задержанный признался в работе на украинские спецслужбы. Он предоставлял данные о российских военных объектах. Третий рассказал, что получил от куратора координаты тайника со взрывным устройством, ему поручили взорвать бомбу на насосной станции в Керчи.

Как сообщало ИА Регнум, трёх агентов украинской разведки задержали 22 августа в Керчи и Севастополе. Установлено, что двое из них — граждане России, а третий — Молдавии. Все фигуранты дали признательные показания.